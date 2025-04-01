ألمانيا تخصص أكثر من 11 مليار يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا بحلول عام 2029

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن ألمانيا ستخصص مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا تتجاوز 11 مليار يورو حتى عام 2029، بما في ذلك 3 مليارات يورو خلال العام الجاري.

ألمانيا تخصص أكثر من 11 مليار يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا



ووفقا لما نقله موقع وزارة الخارجية الألمانية، قالت بيربوك خلال زيارتها التي لم يعلن عنها سابقا إلى كييف: "إن قرار الأحزاب الألمانية الحاكمة الحالية والمستقبلية تخصيص 3 مليارات يورو إضافية لدعم أوكرانيا بشكل عاجل، وتقديم 8.25 مليارات يورو أخرى كمساعدات عسكرية حتى عام 2029، يعكس تضامننا الحزبي القوي ووحدتنا".



كما أعلنت بيربوك "عن تخصيص 130 مليون يورو إضافية لكييف بغية تغطية مساعدات إنسانية عاجلة".

وكانت لجنة الموازنة في مجلس النواب الألماني (البوندستاغ) قد وافقت في شهر مارس الماضي على مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات يورو ( 3.2 مليار دولار) في العام 2025 و8.3 مليار يورو للفترة من 2026 إلى 2029.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن بيربوك: "يجب أن تستمر الحكومة الألمانية المقبلة في تقديم دعم كبير لأوكرانيا، ولا بد من إقناع الأمريكيين بضرورة عدم الوقوع في فخ مماطلات الجانب الروسي في التسوية".

ومع تقليص واشنطن دعمها لكييف تتزايد حالة عدم اليقين بشأن استمرار المساعدات الغربية لأوكرانيا.

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