مينا مسعود يروج لفيلم فى عز الظهر

طرح النجم المصري العالمي مينا مسعود، تيزر فيلمه المصري "فى عز الظهر" للمخرج مرقس عادل وذلك عبر حسابه بموقع فيس بوك.

حيث كتب "من طفولتي وأنا كنت بحلم إني أكون ممثل. والحمد لله وصلت لحلمي، وحققت نجاح في هوليوود. لكن حبي للفن بدأ من ساعة لما كنت بتفرج علي الأفلام والمسرحيات اللي بتتقدم في واحدة من أعظم رواد الفن في العالم، بلدي مصر.

وبعد طول انتظار أحب أقدم لكم الاعلان التشويقي لفيلمي المصري الأول "في عز الضهر" مع مجموعة من أفضل النجوم في الوطن العربي ".

فيلم فى عز الظهر بطولة مينا مسعود وتشاركه البطولة إيمان العاصى، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقى، ويشارك في البطولة شيرين رضا وبيومي فؤاد ومحمد علي رزق وجميلة عوض ومحمود حجازي ومحمد عز وهو من تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

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