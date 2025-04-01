محافظ سوهاج يكلف بتكثيف حملات الرقابة على مواقف سيارات السرفيس

كلف اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة على مواقف سيارات السرفيس الداخلي والأجرة بمختلف مراكز المحافظة، بهدف ضمان تحقيق الانضباط ومنع أي زيادة غير مبررة في تعريفة الركوب، خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

محافظ سوهاج يُكلف بتكثيف الرقابة على مواقف السرفيس والأجرة خلال إجازة عيد الفطر

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات المرورية على المواقف والطرق العامة، وذلك لمنع استغلال المواطنين من قبل السائقين المخالفين. كما أشار إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات يتم رصدها، موجها بضرورة تواجد نائبا لرئيس المدينة على مدار اليوم لمراقبة سير العمل بالمواقف وتذليل أية معوقات إن وجدت.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ شنت الوحدات المحلية، اليوم، حملات بمختلف مواقف السرفيس، والأجرة بنطاق المحافظة لتحقيق الانضباط ورصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها، وقد تلاحظ انتظام سير العمل بمعظم المواقف

وأكد "سراج" على أهمية المتابعة المستمرة لحركة النقل والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير وسائل المواصلات المناسبة، خاصة خلال أوقات الذروة. كما شدد على الالتزام بالتعريفة الرسمية المقررة وخطوط السير المحددة.

في سياق متصل، وجه المحافظ بتكثيف الدوريات المرورية على الطرق الرئيسية والميادين العامة لضبط المخالفات والتعامل الفوري معها، بما يساهم في تحقيق أقصى درجات الانضباط وتقليل حوادث الطرق وتأتي هذه في إطار خطة المحافظة لضبط الأسواق والخدمات العامة خلال عطلة العيد، مع الحرص على توافر جميع التسهيلات التي تضمن راحة المواطنين أثناء تنقلاتهم خلال أيام العيد.

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