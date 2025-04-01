عاصفة ترابية تضرب محافظة سوهاج (فيديو)

قدمت فيتو بثا مباشرا، منذ قليل، بعدما تعرضت محافظة سوهاج فى ثانى أيام العيد الفطر المبارك لعاصفة ترابية شديدة مثيرة بالرمال والأتربة، تسببت فى حجب الرؤية فى بعض المناطق ، وبالأخص المناطق المتاخمة للظهير الصحراوى للمحافظة.

وتسببت العاصفة الرملية في لجوء غالبية المواطنين إلى مساكنهم مع غلق النوافذ والبلكونات، فيما لجأ قائدو السيارات على الطرق السريعة إلى رفع الإضاءة للتمكن من الرؤية الجيدة أثناء القيادة، بسبب حالة الغبار وضعف الرؤية على الطريق الصحراوى الشرقى والغربى.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية اليوم من نشاط للرياح على السواحل الشمالية الشرقية تكون مثيرة للرمال والأتربة، على جنوب سيناء وشمال الصعيد، تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق على جنوب الصعيد وسلاسل البحر الأحمر.

محافظ سوهاج: رفع درجة الاستعداد تحسبا لعدم استقرار الأحوال الجوية

وأعلن اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية وهى عاصفة ترابية.

وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من منخفض جوي صحراوي من الصحراء الغربية، وكتل هوائية من الناحية الجنوبية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة، وتؤدي إلى تدهور في مستوى الرؤية الأفقية بعدد من المحافظات من ضمنها سوهاج.

وكلف المحافظ مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة، والتأهب لكافة المخاطر المحتملة، للحد من الآثار السلبية الناجمة، والحفاظ على سلامة المواطنين، وتشكيل فرق عمل للتدخل السريع تحسبا لتداعيات سوء الأحوال الجوية.





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