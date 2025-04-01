كورنيش الإسكندرية فسحة الغلابة في عيد الفطر (فيديو)

شهد كورنيش الإسكندرية زحاما شديدا في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، للمحتفلين بالعيد من الأسر والأطفال والشباب وزائري المدينة، للاستمتاع بالأجواء التي أصبحت دافئة منذ قليل رغم حالة عدم الاستقرار الجوي.

كورنيش الغلابة فسحه العيد بالإسكندرية

و فسحة الكورنيش في العيد هي فسحة مجانية لأهالي المدينة وزائريها للاستمتاع بأجواء العيد وسط تجمع الأسر البسيطة بامتداد طول الكورنيش، الذي يبدأ من منطقة بحري إلي الشاطبي ويمتد إلي المنتزة، ويكثر تواجد المحتفلين في المنطقة من المنشية إلي محطة الرمل.

وأجرت فيتو بثا مباشر وجولة علي الكورنيش لرصد احتفالات ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وانتشر باعة الترمس والبطاطا والحلبسة علي طول الكورنيش لبيع منتجاتهم للمحتفلين بالعيد وركوب الحنطور

وشهد الكورنيش نظافة مستمرة من محافظة الإسكندرية وشركة نهضة مصر المكلفة بأعمال جمع القمامه ونظافة المدينة.

وشهدت الأماكن العامة والحدائق الشعبية في مدينة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، زحامًا شديدًا من الأطفال وذويهم الذين توافدوا للاحتفال في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث استمتعوا بفرحة العيد وركوب المراجيح التي تزينت بها العديد من الحدائق والمناطق الترفيهية.

احتفالات في مختلف المناطق

وامتلأ ميدان الصينية بالورديان في حي غرب بالإسكندرية بالأطفال الذين توافدوا لركوب المراجيح والخيول، بينما شهد ميدان شهر العسل بالعجمي وكورنيش الدخيلة توافدًا ملحوظًا من الشباب والأطفال الذين استمتعوا بالعيد وركوب المراجيح والدراجات البخارية، في أجواء احتفالية مليئة بالفرح والسعادة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.