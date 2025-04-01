الثلاثاء 01 أبريل 2025
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تحرير40 مخالفة خلال حملات رقابية على منافذ التموين والمخابز بالإسماعيلية

حملات رقابية على
حملات رقابية على منافذ الإسماعيلية

 شنت مديرية التموين بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة شيماء عمر، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز البلدية ومحطات الوقود، لمتابعة الحالة التموينية خلال أيام عيد الفطر المباركً.

 

 وشملت الحملات المرور على المخابز البلدية للتأكد من انتظام العمل والتزامها بالطاقة الإنتاجية دون أي معوقات. 

 وأسفرت الحمله عن تحرير 40 مخالفة تموينية، كما تم التفتيش على محطات الوقود لمتابعة توافر المواد البترولية، حيث تبين استقرار الأرصدة دون أي نقص. 

 

 

كما شددت المديرية على ضرورة التزام التجار وأصحاب المحال التموينية بالأسعار المحددة وعدم التلاعب في السلع المدعمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه. 

وأكدت المديرية أن الرقابة التموينية مستمرة على مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لرصد أي تجاوزات والتعامل معها فورًا، لضمان توافر السلع الأساسية وتحقيق الاستقرار التمويني خلال فترة العيد.

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