الثلاثاء 01 أبريل 2025
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سياسة

هشام يونس: المسلماني يتجاوز البيروقراطية ويحل مشكلة حوافز صحفيي الإذاعة والتلفزيون

الكاتب الصحفي هشام
الكاتب الصحفي هشام يونس، فيتو

وجه هشام يونس، وكيل أول نقابة الصحفيين، الشكر للكاتب الصحفي أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، على وفائه بوعده الذي قطعه على نفسه مع نقابة الصحفيين بإنهاء مشكلة توقف صرف حوافز الـ50% للصحفيين بمجلة الإذاعة والتلفزيون منذ سنوات.  

جاء تعهد المسلماني خلال اجتماع مع وفد من النقابة برئاسة نقيب الصحفيين خالد البلشي، في ديسمبر الماضي، وحضره خالد حنفي رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون،
الذي انضم للاجتماع بناء على طلب النقيب، حيث قدم عدة مذكرات لشرح مشكلات الصحفيين في مجلة الإذاعة والتلفزيون، وعلى رأسها مشكلة الحوافز.

وكان المسلماني قد قرَّر خلال اللقاء عقدَ اجتماع يضم ممثلي الشؤون المالية والقانونية، ورئيس تحرير مجلَّة الإذاعة والتلفزيون؛ لبحث إيجاد حلٍّ قانوني ومالي لمشكلة الحوافز، طارحًا مسارًا محددًا للحل، عبر التفاوض والتفاهم وليس الصدام مؤكدا انحيازه لحقوق العاملين في إطار قانوني ومطالبًا "حنفي" بتوفير المستندات القانونية التي تعضد وجهة نظر الزملاء الصحفيين بالمجلة.  

وناقش المسلماني مع البلشي مجموعة من الصيغ، استنادًا لقرار حفظ التحقيق في القضية المثارة حول الموضوع، والتي أوقفت الصرف واتفقا مع رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون على إيجاد حل قانوني ومالي لمشكلة حوافز الـ 50%  في مقابل إلغاء المطالبة بالمديونيات القديمة. 

فيما أعلن البلشي مساندته لمطالب الزملاء، شارحًا الجهود القديمة في هذا الصدد، والتي بذلتها النقابة مع حسين زين الرئيس السابق للهيئة الوطنية للإعلام أكَّد "حنفي" التزامه بتقديم المستندات فور انتهاء اللقاء، وتم تكليف "يونس" بمتابعة الأمر من قبل النقابة، والتواصل مع الأطراف حال حدوث تعقيدات.

وأكد يونس أنه تم تنفيذ تصور المسلماني للحل بلقاء بين أطراف المشكلة حيث تم الاتفاق على الإطار القانوني لصرف الحوافز مشيرًا للانتهاء منه عقب أجازة عيد الفطر مباشرة. 
وهنَّأ يونس الزملاءَ في المجلة على بدء الخطوات الفعلية لحل المشكلة، من خلال التوصل لتسوية قانونية، وحل أيِّ أزمات تَعرقل الصرف. 
وكشف يونس أن المسلماني تخطى عقبات بيروقراطية عديدة لحل مشاكل الزملاء في مجلة الإذاعة والتلفزيون كما وعد بمزيد من الجهد لتحسين أوضاع الزملاء فيما يتعلق بملفي الأجور والعلاج.

وكان يونس الذي حضر لقاء المسلماني مع البلشي والسكرتير العام المساعد محمد الجارحي قد كشف في تصريحات سابقة لمحرري النقابة في ديسمبر الماضي، أن زيارة وفد نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشي في ديسمبر الماضي لتهنئة المسلماني بتولي رئاسة الهيئة الوطنية للإعلام لم تكن زيارة بروتوكولية فقط حيث تمت مناقشة ملفات التعاون بين النقابة والهيئة الوطنية للإعلام في بعض المشروعات الإعلامية مثل التدريب والتوثيق والعلاج.

وأشار يونس وقتها إلى أن رئيس الهيئة الوطنية أبدى أيضا تفهُّمًا لمشكلة مستحقات صحفيي المجلة من متأخرات البدل، مؤكِّدًا سعيه لحلها بعد مراجعة جدول صرف الدفعات السابقة من الجانبين.

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صرف حوافز صحفيي الإذاعة والتليفزيون صحفيو مجلة الإذاعة والتليفزيون الكاتب الصحفي هشام يونس أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

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