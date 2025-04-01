الزراعة تتابع سير العمل في حماية الأراضي بكفر الشيخ

أجرى المهندس حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم الثلاثاء ثاني أيام عيد الفطر المبارك جولة لمتابعة جهود المحافظات لمنع التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل.

كما قام راشد بزيارة الى غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ مع اللواء محمد شوقى بدر سكرتير عام المحافظة، والمهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة في كفر الشيخ، لمتابعة الاستعداد بالمحافظة لمنع أي محاولات بناء، وكذلك تشوين مواد البناء والإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

وأكد رئيس حماية الأراضي أيضا على تواجد مهندسي الحماية في غرفة العمليات المركزية بالقاهرة وغرف العمليات الفرعية في إدارات حماية الأراضي بالمحافظات، بالتعاون مع مديري مديريات الزراعة، بالإضافة إلى إلغاء الإجازات والعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لمنع اي تعديات والإزالة الفورية وإعادة الأرض لطبيعتها الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

واستمرار مرور مهندسي الإدارة المركزية لمتابعة أعمال مديريات الزراعة وأجهزة الحكم للتصدي لأي تعديات والإزالة الفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية

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