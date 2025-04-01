التموين: صرف مقررات أبريل لأصحاب البطاقات خلال إجازة العيد

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، الموافق ثاني أيام عيد الفطر المبارك، صرف المقررات التموينية لشهر أبريل 2025، وذلك من خلال المنافذ التموينية المنتشرة في مختلف المحافظات.

وأكدت الوزارة أن أسعار السلع التموينية لم تشهد أي زيادة، مع توافر جميع السلع الأساسية مثل السكر والزيت والأرز والمكرونة بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين.

ويأتي صرف المقررات التموينية في وقت تحتفل فيه الأسر المصرية بعيد الفطر، حيث تسعى الوزارة لضمان توفير السلع الأساسية خلال هذه الفترة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

كما أوضحت الوزارة أن 50% من مخازن الجملة ستظل تعمل خلال العيد، لضمان إمداد المنافذ التموينية بالسلع أولًا بأول.

وأتاحت الوزارة إمكانية صرف الدعم الإضافي المتبقي من شهر مارس بالتزامن مع صرف مقررات أبريل، وذلك في إطار التيسير على المستفيدين من الدعم.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام المنافذ التموينية بتوفير السلع وضمان وصولها لمستحقيها دون أي تلاعب أو احتكار، مؤكدة أن الجهات الرقابية تتابع عن كثب عمليات الصرف، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مخالفات قد تعيق وصول الدعم إلى المواطنين.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التوجه إلى المنافذ التموينية لصرف مستحقاتهم، مشددة على أهمية الإبلاغ عن أي مشكلات قد تواجههم أثناء عملية الصرف، لضمان تحقيق العدالة في توزيع الدعم وحصول كل مستفيد على حقوقه كاملة.

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