الثلاثاء 01 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التموين: صرف مقررات أبريل لأصحاب البطاقات خلال إجازة العيد

السلع التموينية
السلع التموينية

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، الموافق ثاني أيام عيد الفطر المبارك، صرف المقررات التموينية لشهر أبريل 2025، وذلك من خلال المنافذ التموينية المنتشرة في مختلف المحافظات.

وأكدت الوزارة أن أسعار السلع التموينية لم تشهد أي زيادة، مع توافر جميع السلع الأساسية مثل السكر والزيت والأرز والمكرونة بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين.

ويأتي صرف المقررات التموينية في وقت تحتفل فيه الأسر المصرية بعيد الفطر، حيث تسعى الوزارة لضمان توفير السلع الأساسية خلال هذه الفترة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين. 

كما أوضحت الوزارة أن 50% من مخازن الجملة ستظل تعمل خلال العيد، لضمان إمداد المنافذ التموينية بالسلع أولًا بأول. 

وأتاحت الوزارة إمكانية صرف الدعم الإضافي المتبقي من شهر مارس بالتزامن مع صرف مقررات أبريل، وذلك في إطار التيسير على المستفيدين من الدعم.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام المنافذ التموينية بتوفير السلع وضمان وصولها لمستحقيها دون أي تلاعب أو احتكار، مؤكدة أن الجهات الرقابية تتابع عن كثب عمليات الصرف، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مخالفات قد تعيق وصول الدعم إلى المواطنين.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التوجه إلى المنافذ التموينية  لصرف مستحقاتهم، مشددة على أهمية الإبلاغ عن أي مشكلات قد تواجههم أثناء عملية الصرف، لضمان تحقيق العدالة في توزيع الدعم وحصول كل مستفيد على حقوقه كاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار السلع التموينية الدعم الإضافي المقررات التموينية ثاني ايام عيد الفطر

مواد متعلقة

وزير التموين يتابع انتظام عمل المجمعات الاستهلاكية من خلال غرفة العمليات المركزية

التموين: انتظام عمل 90% من المخابز البلدية خلال إجازة العيد

الأكثر قراءة

فتح التقديم بعد عيد الفطر، كل ما تريد معرفته عن مبادرة "الرواد الرقميون"

سيارة تتحول إلى قطع حديدية ومصرع قائدها في حادث تصادم مروع بطريق السويس (صور)

اجتماع بالمنيا، آخر تطورات تجديد عقد زيزو في الزمالك

أب يتنازل عن حقه ويعفو عن المتسببين في وفاة ابنته في المنوفية (فيديو)

ارتفاع جديد فى أسعار الذهب ثانى أيام عيد الفطر (آخر تحديث)

إحداها مفتوحة، القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

ميار الببلاوي عن إيناس النجار: ماذا بينك وبين الله لتكوني في غسلك كعروس مبتسمة

أسباب إلزامية الاشتراك في التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين

منوعات

المزيد

كاميرا متطورة ترصد اللحظات الأولى لتكون الجنين بدقة مذهلة

هربًا من الحر، الأطفال يلعبون بنافورة حديقة الأزهر بثاني أيام عيد الفطر (صور)

إقبال الأطفال على الملاهي في الحديقة الدولية احتفالا بثاني أيام عيد الفطر (صور)

كرة القدم تتصدر المشهد بحديقة الأزهر في ثاني أيام عيد الفطر (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

ارتفاع جديد فى أسعار الذهب ثانى أيام عيد الفطر (آخر تحديث)

انستاباي يبدأ تطبيق الرسوم الجديدة لعملاء التطبيق اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حكمها وكيفيتها، كل ما تريد معرفته عن صلاة المريض وأحكامها

تفسير حلم الواعظ بالمنام وعلاقته بالتقصير في الدين

سيف الله المسلول.. أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ بعد قرار العزل

المزيد
الجريدة الرسمية