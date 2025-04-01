الثلاثاء 01 أبريل 2025
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أخبار مصر

الزراعة تتابع سير عمل إدارات التفتيش على اللحوم وتقديم الخدمات لزوار حدائق الأسماك والحيوان

حديقة الأسماك
حديقة الأسماك
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أجرى الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية اليوم الثلاثاء ثاني أيام عيد الفطر المبارك زيارة إلى غرفة العمليات بالهيئة للاطمئنان على سير العمل في مديريات الطب البيطري.

وتابع شاهين سير عمل غرفة العمليات في التفتيش على منافذ بيع اللحوم والأسماك والألبان ومنتجاتها لضمان سلامة الأغذية ذات الأصل الحيواني وكذلك الاطمئنان على استقبال الحدائق التابعة للوزارة وهي الأسماك بالقاهرة وحدائق الحيوان بالمحافظات للمواطنين خلال اجازة عيد الفطر المبارك وتيسير دخولهم وتحركاتهم داخل الحدائق حيث تشهد استقبال الأعداد الغفيرة من المواطنين بالإضافة إلى التنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة المعنية من اجل توفير وسائل الأمن والسلامة للزائرين من كل الأعمار.

كما قام "شاهين" اليوم بتفقد حديقة الأسماك بالجبلاية منطقة الزمالك بالقاهرة حيث اطمن إلى سير العمل ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين حتى يستمتعوا بقضاء الإجازة مشيرًا إلى وجود حدائق حيوان تابعة لوزارة الزراعة في محافظات "الإسكندرية والفيوم وبنى سويف وكفر الشيخ والشرقية".

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية بالوزارة كانت قد قامت مؤخرا بأكبر حملة عرض ومبادلة "تدوير"للحيوانات والطيور والزواحف البرية بين حدائق الحيوان الإقليمية في المحافظات.

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الدكتور ممتاز شاهين الهيئة العامة للخدمات البيطرية عيد الفطر المبارك مديريات الطب البيطري حديقة الأسماك

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