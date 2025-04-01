زحام بالحدائق العامة في الإسكندرية ثاني أيام عيد الفطر (صور)

شهدت الأماكن العامة والحدائق الشعبية في مدينة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، زحامًا شديدًا من الأطفال وذويهم الذين توافدوا للاحتفال في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث استمتعوا بفرحة العيد وركوب المراجيح التي تزينت بها العديد من الحدائق والمناطق الترفيهية.

احتفالات في مختلف المناطق

امتلأ ميدان الصينية بالورديان في حي غرب بالإسكندرية بالأطفال الذين توافدوا لركوب المراجيح والخيول، بينما شهد ميدان شهر العسل بالعجمي وكورنيش الدخيلة توافدًا ملحوظًا من الشباب والأطفال الذين استمتعوا بالعيد وركوب المراجيح والدراجات البخارية، في أجواء احتفالية مليئة بالفرح والسعادة.

متابعة دقيقة للاحتفالات من قبل المسؤولين

وفي إطار حرص المحافظة على توفير أجواء آمنة ومنظمة للمواطنين خلال أيام العيد، تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، سير الاحتفالات من داخل مركز السيطرة بالمحافظة، حيث أكد استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات والمديريات الخدمية والمرافق لضمان تقديم خدمات متكاملة للمواطنين.

كما شدد الفريق أحمد خالد على ضرورة تكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة، لمتابعة اللحظية لجميع الخدمات المقدمة والتأكد من تلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق. وكلف المحافظ المسئولين في مركز السيطرة وغرفة العمليات بمتابعة أي حالات طوارئ على الفور والتنسيق الكامل مع رؤساء الأحياء والمديريات الخدمية والمرافق، لضمان استجابة سريعة وفعالة لجميع الحالات خلال فترة الإجازة.

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