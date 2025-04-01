القومي لثقافة الطفل يحتفل بعيد الفطر بتقديم ورش وحفلات مجانية

يحتفل المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أشرف العزازي بعيد الفطر المبارك وذلك بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب التابعة للمركز وذلك على مدار أربعة أيام بداية من اليوم الثلاثاء ١ أبريل بتقديم ورش فنية متنوعة (رسم على الوجه، تشكيلات ورقية، تلوين فخار، رسم حر) بالإضافة لمجموعة متنوعة من العروض منها، عرض الأراجوز، عرض مسرحية كنزنا، عروض الهيئة العامة لقصور الثقافة.

احتفالات القومي لثقافة الطفل بعيد الفطر

ويوم الأربعاء ٢ أبريل ورش فنية متنوعة (رسم على الوجه، تشكيلات ورقية، تلوين فخار، رسم حر)، عروض فريق عرائس الماريونت، عروض فريق بنات وبس، عروض الهيئة العامة لقصور الثقافة.

يوم الخميس ٣ أبريل ورش فنية متنوعة (رسم على الوجه، تشكيلات ورقية، تلوين فخار، رسم حر)، عرض المهرج، عروض فريق بنكمل بعض لذوي الهمم، عروض الهيئة العامة لقصور الثقافة

يوم الجمعة ٤ أبريل ورش فنية متنوعة (رسم على الوجه، تشكيلات ورقية، تلوين فخار، رسم حر)، عرض الأراجوز، عرض خريجي كورس التمثيل، عروض الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.