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رياضة

بيسيرو يتحدث عن مواجهة بطل جنوب أفريقيا: أريد الفوز بلقب الكونفدرالية

بيسيرو
بيسيرو

قال البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مواجهة سيتلينبوش الجنوب أفريقي في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية صعبة.
وأضاف المدير الفني للزمالك في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "مباراة الغد ستكون قوية وهذه المواجهة من مباراتين، وفريق ستيلينبوش تأسس منذ سنوات قليلة، ومنظمون داخل الملعب ويمتلكون لاعبين جيدين ومدرب جيد، وبالتأكيد المنافس يرغب في الفوز والاستمرار في المنافسة".
وتابع بيسيرو: "الزمالك يتطلع لتحقيق الفوز في لقاء الغد وتقديم مباراة جيدة من أجل التقدم خطوة نحو التأهل للدور التالي".
وأضاف: "نتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب أمام ستيلينبوش، وكرة القدم في جنوب أفريقيا تطورت كما أن الملاعب هنا جيدة جدًا، وعندما لعبت أمام منتخب جنوب أفريقيا في نصف نهائي أمم أفريقيا الأخيرة كانت مواجهة صعبة وكان هناك 8 لاعبين من فريق واحد في تشكيل المنتخب الجنوب أفريقي وكان هناك تنظيم في داخل الملعب".
وواصل بيسيرو: " لم أحقق أي بطولة مع الزمالك، ولكني أريد تحقيق لقب الكونفدرالية مع الفريق ليحصد الزمالك اللقب لموسمين متتاليين، وسنركز في لقاء الغد لتحقيق نتيجة إيجابية، وتابعنا فريق ستيلينبوش جيدًا قبل مواجهته، وسنحارب  لتحقيق أفضل نتيجة في مباراة الغد".

ومن جانبه قال عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في المؤتمر الصحفي: " المباراة مهمة جدًا للزمالك، ونعلم أن كرة القدم في جنوب أفريقيا جيدة جدًاَ وتطورت كثيرًا، وسنواجه فريق جيد غدًا، وسنبذل قصارى جهدنًا في اللقاء، خاصة وأن أول مباراة في دور الثمانية خارج ملعبنا، ونتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الغد كي تكون مهمتنا أسهل في لقاء العودة، وسنبذل أقصى جهد للفوز غدًا". 
وشدد اللاعب على أن هناك تركيز شديد من الجميع لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد، وأكد على احترام الزمالك للفريق المنافس.

ويحل الزمالك ضيفًا على ستيلينبوش  بطل جنوب أفريقيا في الثالثة عصر غدًا الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك وستيلينبوش في السادسة مساء يوم 9 أبريل الجاري فى استاد القاهرة الدولي.

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