الثلاثاء 01 أبريل 2025
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حوادث

3 سيارات إطفاء تخمد حريق مخزن في الهرم (فيديو)

حريق، فيتو
حريق، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى إخماد حريق نشب داخل مخزن بمنطقة الهرم دون وقوع أى إصابات.

حريق مخزن بالهرم

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل داخل مخزن بمنطقة الهرم وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتدادها لباقى المجاورات وتم إخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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