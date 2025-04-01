الثلاثاء 01 أبريل 2025
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محافظات

توافد المواطنين على متحف سوهاج في ثانى أيام عيد الفطر (صور)

متحف سوهاج
متحف سوهاج

توافد المواطنون على متحف سوهاج القومي في  ثانى أيام عيد الفطر المبارك وحرص عدد من الزائرين على  التقاط الصور التذكارية داخل المتحف.

يذكر أن متحف سوهاج القومي  يقع على شاطئ النيل الشرقي  بمدينة  ناصر بمحافظة سوهاج وافتتح في 12 أغسطس 2018 بحضور عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتكلفة  72 مليون جنيه.



 

  المتحف يقع على شاطئ النيل ومقام على مساحة 5600 م مربع تقريبا ويتكون من طابقين وبدروم ويتناول العرض المتحفي أهم ملوك مصر الفرعونية الذين خرجوا من أرض سوهاج، كما يلقي الضوء على الديانة المصرية القديمة.

 

 صمم متحف سوهاج من الخارج على شكل معبد سيتى الأول  بابيدوس مركز البلينا.

 



 

 يعرض المتحف أهم القطع الأثرية التي استخرجت من مواقع متفرقة بالمحافظة، ويصل عددها إلى أكثر من 7000 قطعة أثرية، وينفرد المتحف بعرض عدد من المومياوات النادرة.

 



 

 يحتوى المتحف على 8  قاعات لعرض الأثار تشتمل تلك القاعات على  963 قطعة أثرية مابين قطع أثريه داخل الفتارين وقطع معروضه عرض خارجى بالإضافة إلى مخزن أثار بالبدروم به مايقرب من  2100 قطعه أثريه وجميع القطع الأثريه مستخرجة من مواقع أثرية تابعة لمحافظة سوهاج مثل أبيدوس، الرقاقنه، المنشأه، أخميم، الحواويش، الشيخ حمد، قرية إدفا.

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