الاتحاد البرازيلي يمنح أنشيلوتي مهلة أخيرة

منح الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، مهلة أخيرة من أجل الرد على عرض قيادة تدريب منتخب البرازيل.

وعاد الاتحاد البرازيلي لمطاردة أنشيلوتي في الأسابيع الأخيرة من أجل قيادة راقصي السامبا عقب انتهاء الموسم الحالي.

منتخب البرازيل يمنح أنشيلوتي مهلة شهرين

ويرتبط أنشيلوتي بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2026، لكن ذكرت تقارير بأنه قد يتم إقالته إذا خسر الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، طلب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم من أنشيلوتي أن يحدد موقفه بشأن تدريب السليساو قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، ومنحوه شهرين للرد.

وأضاف البرنامج الإسباني: "كبار المسؤولين في ريال مدريد غاضبون؛ لأنهم يعتقدون أن أنشيلوتي فقد السيطرة على الفريق، خاصة فيما يتعلق بحالة لوكا مودريتش، الذي يعتبرون أنه يلعب دقائق أكثر من اللازم".

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