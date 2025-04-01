برشلونة يرفض بيع نجمه إلى باريس سان جيرمان بـ100 مليون يورو

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن نادي برشلونة أوقف محاولات باريس سان جيرمان لضم نجم الفريق الشاب جافي.

وأكد خوان لابورتا، رئيس البرسا، أن اللاعب الإسباني غير قابل للبيع حتى وإن عرض عليه 100 مليون يورو.

يعد جافي واحدًا من أبرز لاعبي برشلونة في الوقت الحالي، رغم أنه عانى من إصابة خطيرة أبعدته عن الملاعب معظم الموسم الماضي.

ومع عودته إلى المستطيل الأخضر هذا الموسم، بدأ يظهر في 27 مباراة، لكن لا يزال هناك تركيز على استعادة لياقته البدنية والذهنية بالكامل، وعلى الرغم من تلك الأرقام، لا يزال يعد اللاعب الأندلسي حجر الزاوية في خطط المدرب هانسي فليك في المستقبل.

جافي غير قابل للبيع

النادي الكتالوني نقل رسالة واضحة إلى باريس سان جيرمان من خلال تصريحات خوان لابورتا، مفادها أن جافي غير قابل للمساس، سواء في الوقت الحالي أم في المستقبل القريب.

وأكد لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة "إل ناسيونال": "حتى لو عرضوا 100 مليون يورو، جافي ليس للبيع. وفي حال كانوا يريدونه، عليهم دفع شرطه الجزائي البالغ مليار يورو".

وبذلك، أغلق برشلونة الباب أمام أي محاولات لبيع لاعب وسطه الشاب الذي تم تأمينه بعقد طويل الأمد حتى عام 2030.

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