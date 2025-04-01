مصر لا تنسى أبناءها، مواقف من حرص السيسي على تكريم الشهداء وأسرهم

كرم الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد الفطر المبارك عددا من أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة.

وتزامنا مع تكريم الشهداء نرصد عددا من مشاهد وفاء الرئيس لأبناء مصر المخلصين الشهداء:

- تحرص الدولة والقوات المسلحة على الاحتفال بيوم الشهيد وتكريم أسر الشهداء والمصابين وتوفير سبل الرعاية لهم تقديرا للتضحيات الكبيرة التي قدمها أبطال الوطن لحماية الشعب المصري وأمن واستقرار الوطن

السيسي يكرم عددًا من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية

- كرم الرئيس السيسي مؤخرا عددًا من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية وذلك خلال الندوة التثقفية للقوات المسلحلة في حفل يوم الشهيد والمحارب القديم.

- قال الرئيس السيسى:"تبلغ سعادتي مداها كل عام، بأن أتواجد معكم وبينكم، لنرسل معا رسالة لأصحاب العطاء من شهدائنا الأبرار، الذين قدموا المثل والقدوة فى التضحية، من أجل بقاء هذا الوطن، والحفاظ على مقدرات شعبنا العظيم.. والتى تعبر بجلاء، عن إرادة هذه الأمة عبر تاريخها.. بأنها قادرة وقاهرة لكل مانع، يقف حائـلا أمام تحقيـق أمنـها وســلامتها وريـادتها.. فلهذا الوطن رجال صنعوا المستحيل، وحققوا لمصر دائما فى الماضى والحاضر صمودا، أكد وحدة الشعب المصرى، وجعله أكثر صلابة.. فكل عام وشعبنا الأصيل، فى خير وأمن وسلام".

السيسي: العاشر من رمضان خاضت فيه مصر أشرف المعارك

- واضاف الرئيس وإنه لمن حسن الطالع، أن يتواكب احتفالنا هذا العام، بيوم الشهيد، متزامنا مع العاشر من رمضان، الذى خاضت فيه مصر أشرف المعارك، وقدم فيها الرجال جلائل الأعمال، التى عبرت بنا إلى آفاق الكرامة والكبرياء، بوحدة شعب وصلابة جيش، عقدوا العزم على تحقيق النصر.

- وتابع الرئيس إن شهداءنا الأبرار، لم يقدموا أرواحهم فحسب، بل قدموا المستقبل لمصر.. فقد مهدوا لنا طريق الاستقرار والأمان، الذى نواصل فيه اليوم مسيرة البناء والتنمية.. وبفضل تضحياتهم استطاعت مصر، أن تواجه التحديات، وتمضى قدما فى تنفيذ المشروعات القومية، التى أصبحت شاهدا، على صلابة هـذا الوطـن وعزيمـة شـعبه.

- وقال الرئيس إننا اليوم، نرى نتائج هذه التضحيات واضحة، فى كل ربوع مصر، من مدن جديدة تبنى، ومشروعات ترسم ملامح القوة للجمهورية الجديدة.. وما كان ليتحقق كل ذلك، لولا الدماء الطاهرة التى سالت، ليبقى هذا الوطن آمنا مستقرا، قادرا على التقدم والبناء.

وأضاف الرئيس: وإذ نحتفى اليوم بذكرى شهدائنا العظام، فإننا نؤكد التزامنا تجاه أسرهم، فهم لم يفقدوا أبناءهم فحسب؛بل قدموا للوطن أغلى ما يملكون.. فمصر لا تنسى أبناءها الأوفياء، وستظل دائما سندا لهم، كما ستظل قواتنا المسلحة - درع الوطن وسيفه - صامدة فى وجه أى تهديد، حامية لمقدرات هذا الشعب العظيم.

السيسي يوجه تحية وفاء وتقدير لشهداء مصر الأبرار في ملاحم العمل الأمني وأقول لأبنائهم وعائلاتهم

- يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما على أن مصر لا تنسى الفضل ومن وقفوا بجانبها كما يعلن دائما الوفاء لمن أدوا رسالة ودورا فى سبيل هذا الوطن وأنه لا ينسى أى قائد مهم مر عليه من الزمان طالما قدم لمصر وحمى شعبها وحرره من أى فساد أو إدارة خارجية كانت تسيطر عليه.

- قال الرئيس السيسي مؤخرا في كلمته بمناسبة احتفالات الكليات العسكرية والشرطة.. أتوجه بتحية وفاء وتقدير لشهداء مصر الأبرار في ملاحم العمل الأمني وأقول لأبنائهم وعائلاتهم إن مصر لن تنساهم أبدا.

السيسي: شعب مصر يقدر لرجال الشرطة والقوات المسلحة مجهوداتهم المخلصة لخدمة هذا الوطن

- أكد الرئيس السيسي أن شعب مصر يقدر لرجال الشرطة والقوات المسلحة مجهوداتهم المخلصة لخدمة هذا الوطن.

- أرسى الرئيس عبد الفتاح السيسي مبدأ الرئيس الإنسان الذي يتواصل مع الجميع ويشعر ويحس ويتجاوب مع مشكلات المواطنين فضلا عن تقديم الشكر للنبلاء من المواطنين كما أعاد الرئيس الاعتبار لأسماء أبناء مصر المخلصين على مر العصور من رؤساء ونبلاء وقيادات قضائية وعسكرية وشرطية فضلا عن العديد من مختلف فئات الشعب المصري.

- كما يبعث الرئيس السيسي دائما، برسائل تقدير وعرفان لكل رجال القوات المسلحة والشرطة على امتداد مواقع العمل الأمني في كافة أرجاء البلاد الذين يواصلون الجهد والعطاء للحفاظ على أمن واستقرار الوطن

السيسي: مصر لا تنسى أبناءها الشهداء الذين قدّموا أرواحهم فداء للوطن

- أكد الرئيس السيسي أن مصر لا تنسى أبناءها الشهداء الذين قدّموا أرواحهم فداء للوطن.

- الدولة تتكفّل بتقديم كل الرعاية والاهتمام لأسر وأبناء الشهداء لضمان الحياة الكريمة لهم تقديرا وعرفانا لما قدّمه الشهداء من تضحيات

السيسي يتابع أنشطة صندوق تكريم الشهداء والمصابين

- تابع الرئيس السيسي مؤخرا التقرير السنوي لأنشطة صندوق تكريم الشهداء والمصابين والخدمات التي يقدمها لصالح المستحقين من شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، فضلًا عن المبادرات المقترح توجيهها خلال الفترة المقبلة لصالح المستفيدين من الصندوق.

- وجه الرئيس في هذا الصدد بمواصلة العمل على تعزيز الخدمات المقدمة من الصندوق، كما صدق على ضم شهداء ومصابي العمليات الحربية من وزارة الدفاع في الحروب السابقة، وشهداء ومصابي العمليات الإرهابية من وزارة الداخلية، بما في ذلك أسماء الشهداء والمصابين في معركة الإسماعيلية في 25 يناير 1952، إلى المستفيدين من الصندوق، وصدق الرئيس أيضًا على ضم الشهداء والمصابين من المدنيين أثناء بناء حائط الصواريخ في حرب الاستنزاف، إلى الصندوق.

- أكد الرئيس السيسي أن الشعب المصري يكن احترامًا عظيمًا وتقديرًا خاصًا لجميع أبنائه من الشهداء والمصابين في العمليات الحربية أو الإرهابية، الذين دفعوا ثمنًا غاليًا كي يحيا الشعب المصري في سلام وأمن وازدهار.

- يتم خلال الاحتفال بيوم الشهيد وضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول وإقامة معرض فني للمحاربين القدماء بفرع الوفاء والأمل لعرض إبداعاتهم وأعمالهم، وإقامة المهرجان الرياضي بجهاز الرياضة للقوات المسلحة وتقديم عروض للموسيقات العسكرية، بالإضافة إلى تكريم بعض قدامى قادة القوات المسلحة وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، وتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية في جميع المحافظات بمشاركة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في الاحتفال، إلى جانب زيارة مصابي العمليات الإرهابية بالمستشفيات العسكرية، وتنفيذ رحلات لأسر الشهداء ومصابي العمليات للمناطق العسكرية والقواعد البحرية والجوية والكليات العسكرية ومصانع القوات المسلحة ونوادي القوات المسلحة والمزارات السياحية

- يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تكريم الشهداء في العديد من المناسبات ويوجه بتقديم وتعزيز الخدمات لأسرهم

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