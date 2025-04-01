والدة بيونسيه تتسلم جائزة "أم العام" بحفل Billboard 2025 Women in Music (فيديو)

تسلمت تينا نولز، والدة النجمة بيونسيه، جائزة "أم العام"، خلال فعاليات حفل Billboard 2025 Women in Music، الذي أقيم فجر اليوم، في مدينة لوس أنجلوس، بحضور نجوم الموسيقى في أمريكا والعالم.

وشكرت تينا نولز، في خطاب تسلمها الجائزة، جميع الأمهات حول العالم، والنساء.

This one's for the mamas ❤️ Tina Knowles thanks her daughters as she accepts the inaugural MOTHER OF THE YEAR award at #BBWomenInMusic



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نجاحات بيونسيه خلال عام 2024

وحققت بيونسيه عدة نجاحات، خلال العام الماضي، كان أبرزها، أن بيونسيه، أصبحت أول امرأة سمراء تفوز بجائزة ألبوم العام، في حفل توزيع جوائز جرامي منذ 26 عامًا.

وفازت المغنية بيونسيه، بجائزة ألبوم العام، Cowboy Carter، في حفل توزيع جوائز الجرامي لعام 2025.

كما أصبحت بيونسيه أول امرأة سمراء، تفوز بجائزة جرامي في فئة الموسيقى الريفية منذ أكثر من 50 عامًا.

وتصدرت بيونسيه السباق النسخة الأخيرة من جوائز جرامي، أبرز مكافآت صناعة الموسيقى الأمريكية، مع ترشيحات في 11 فئة لألبومها كاوبوي كارتر، الذي تكرم فيه الجذور الأمريكية الإفريقية لموسيقى الكانتري.

ارتفاع ثروة بيونسيه لـ 800 مليون دولار

في سياق متصل، كشف تقرير لموقع فوربس الأمريكي، أن ثروة النجمة بيونسيه ارتفعت من 540 مليون دولار في شهر يونيو الماضي، إلى 800 مليون دولار وهو ما وضع بيونسيه في المركز 48 في قائمة فوربس السنوية لأغنى النساء العصاميات في أمريكا.

وأوضح تقرير مجلة فوربس، أن تلك القفزة الكبيرة، في صافي ثروة بيونسيه، جاء بسبب بنجاح جولتها العالمية Renaissance، والتي شملت 39 مدينة في 17 دولة حول العالم، في الفترة من مايو إلى أكتوبر، وحققت إيرادات تزيد عن 579 مليون دولار، وهو ما وضعها بين أفضل 10 جولات في التاريخ وفقًا لبيلبورد، علاوة علي أرباح فيلمها الوثائقي، وأعمالها الموسيقة مع زوجها المنتج جي زي، وتعاونها مع العديد من العلامات التجارية.

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