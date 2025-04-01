الثلاثاء 01 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أنتوني ستار عن نهاية مسلسل THE BOYS: ستفاجئ الجمهور أو تصدمهم

الممثل أنتوني ستار،
الممثل أنتوني ستار، فيتو

the boys، تحدث الممثل أنتوني ستار، بطل مسلسل THE BOYS، عن نهاية المسلسل في الموسم الخامس والأخير، الذي يتم تصويره حاليا، والمقرر عرضه خلال عام 2026.

وقال أنتوني في تصريحات صحفية: "الموسم الأخير سيُفاجئ الجمهور، أو سيُصدمهم، حسب نظامهم العصبي... لكنهم بالتأكيد سيكونون مُستمتعين جدًا". 

 

مبتكر مسلسل "The Boys" ينفي تشابه أحداث الموسم الأخير مع القصص المصورة

 نفى مبتكر مسلسل  The Boys آريك كريبك، الأخبار التي انتشرت مؤخرا، وأفادت بتشابه أحداث الموسم الأخير من المسلسل، مع أحداث القصص المصورة.

وقال آريك في تصريحات صحفية: "إن أحداث القصص المصورة بشأن شخصية هوملاندير و"بلاك نوار"، لن تحدث في المسلسل، لم أكن أبدًا مهتمًا بفكرة الاستنساخ، كما حدث في القصص المصورة، وأعلم أن المعجبين غاضبون لأنني لن أتبع هذا الطريق، ولكن ذلك لم يكن مرضيًا لي... سأبدو غريبًا".

كما أعلن آريك كريبك، عن الانتهاء من تصوير نصف مشاهد الموسم الأخير من مسلسل The Boys.

نجم مسلسل Supernatural ينضم للموسم الأخير لـ The Boys

وكان نجم المسلسل الشهير Supernatural، جاريد باداليكي، أعلن انضمامه رسميا، لطاقم الموسم الخامس والأخير من مسلسل The Boys.

ونشر نجم مسلسل Supernatural، مقطع فيديو، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يعلن فيه انضمامه للمسلسل.

مبتكر مسلسل "The Boys" يكشف عن خوفه من فشل الموسم الأخير

وعبر مبتكر مسلسل "The Boys"، عن خوفه من فشل الجزء الخامس والأخير من المسلسل.

وقال آريك كريبك في تصريحات صحفية: "أشعر بالخوف الشديد من أن يتحول "The Boys"، إلى الشيء الذي كنا نسخر منه طوال خمس سنوات، ما يجعل المسلسل مميزًا هو طابعه الجريء والمتمرد، وسيكون الأمر مخيبًا جدًا إذا فقد هذا الطابع.. أعمل بجد لتجنب حدوث ذلك".

Image

واستكمل إريك حديثه، قائلًا: "كان مسلسل "Game of Thrones" مسلسلًا مذهلًا، عندما تفكر في حجم العمل والجهد والإبداع الذي بُذل فيه، تجد أن كل ما يتحدث عنه الناس هو النهاية.. وأنا فقط أقول، 'يا إلهي!' الأمر مثير للغاية، لكنه مخيف أيضًا".

أنتوني ستار: إنهاء مسلسل "The Boys" بالموسم الخامس يعد الوقت المناسب

وأوضح الممثل أنتوني ستار أن إنهاء مسلسل "The Boys"، بالموسم الخامس يعد الوقت المناسب. 

وقال ستار في تصريحات صحفية: "لا أريد أن نكون المسلسل، الذي جدد لموسم إضافي، أكثر من اللازم وينتهي بشكل مخيب للآمال، أعتقد أننا نستحق أن نخرج مرفوعي الرأس".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

The Boys الموسم الاخير The Boys تفاصيل الموسم الاخير The Boys الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

مبتكر مسلسل "The Boys" ينفي تشابه أحداث الموسم الأخير مع القصص المصورة

الانتهاء من تصوير نصف مشاهد الموسم الأخير لمسلسل The Boys

الأكثر قراءة

فتح التقديم بعد عيد الفطر، كل ما تريد معرفته عن مبادرة "الرواد الرقميون"

سيارة تتحول إلى قطع حديدية ومصرع قائدها في حادث تصادم مروع بطريق السويس (صور)

اجتماع بالمنيا، آخر تطورات تجديد عقد زيزو في الزمالك

أب يتنازل عن حقه ويعفو عن المتسببين في وفاة ابنته في المنوفية (فيديو)

ارتفاع جديد فى أسعار الذهب ثانى أيام عيد الفطر (آخر تحديث)

إحداها مفتوحة، القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

ميار الببلاوي عن إيناس النجار: ماذا بينك وبين الله لتكوني في غسلك كعروس مبتسمة

الذهب يستهل شهر أبريل بالزيادة ويصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق

منوعات

المزيد

كاميرا متطورة ترصد اللحظات الأولى لتكون الجنين بدقة مذهلة

هربًا من الحر، الأطفال يلعبون بنافورة حديقة الأزهر بثاني أيام عيد الفطر (صور)

إقبال الأطفال على الملاهي في الحديقة الدولية احتفالا بثاني أيام عيد الفطر (صور)

كرة القدم تتصدر المشهد بحديقة الأزهر في ثاني أيام عيد الفطر (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

ارتفاع جديد فى أسعار الذهب ثانى أيام عيد الفطر (آخر تحديث)

انستاباي يبدأ تطبيق الرسوم الجديدة لعملاء التطبيق اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حكمها وكيفيتها، كل ما تريد معرفته عن صلاة المريض وأحكامها

تفسير حلم الواعظ بالمنام وعلاقته بالتقصير في الدين

سيف الله المسلول.. أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ بعد قرار العزل

المزيد
الجريدة الرسمية