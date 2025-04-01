أبرز استعدادات الحكومة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

تواصل وزارة السياحة والآثار استعداداتها لتجهيزات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير والذي سيحظى بحضور واسع من الملوك والرؤساء ورؤساء حكومات عدد كبير من دول العالم، حيث سيمتد الافتتاح لعدد من الأيام ولن يقتصر الحدث على يوم واحد.

مواعيد زيارة قاعات المتحف المصري الكبير



وحددت هيئة المتحف المصري الكبير مواعيد الدخول والزيارة للمناطق المفتوحة بالمتحف المصري الكبير، طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا وحتى 6 مساء، كما قررت مد العمل بمواعيد الزيارة يومي السبت والأربعاء لفترات مسائية تنتهي في الـ9 مساء.



أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير



وأوضحت هيئة المتحف المصري الكبير في إخطارها المرسل لغرفة شركات السياحة، أنه تم تحديد أسعار تذاكر الزيارة خلال مواعيد العمل الرسمي بما فيها مواعيد الفتح المسائي بـ200 جنيه للفرد المصري و100 جنيه للطلاب والأطفال وكبار السن و25 دولارا للزائرين غير المصريين، على أن يتم العمل بتلك الأسعار حتى الـ3 من يوليو المقبل.



أسعار تذاكر دخول الأجانب لقاعات زيارة المتحف المصري الكبير

وحددت هيئة المتحف المصري الكبير أسعار تذاكر الزيارة للزائرين العرب والأجانب لدخول وزيارة القاعات ضمن التشغيل التجريبي لقاعات العرض بالمتحف، حيث يصل سعره تذكرة دخول الزائرين العرب والأجانب إلي 1270 جنيها للزائر العادي، فيما تصل إلي سعر تذكرة الدخول للأطفال وكبار السن إلى 635 جنيها، على أن يتم العمل بتلك الأسعار حتى الـ3 من يوليو المقبل.



أسعار دخول الزائرين الأجانب المقيمين في مصر



كما حددت هيئة المتحف المصري الكبير أسعار تذاكر الدخول والزيارة للأجانب والعرب المقيمين في مصر بسعر 635 جنيها للزائرين العاديين، فيما تصل أسعار تذاكر الدخول للأطفال وكبار السن إلى 320 جنيها، على أن يتم العمل بتلك الأسعار حتى الـ3 من يوليو المقبل.

ويقدم المتحف المصري الكبير تجربة فريدة للزائرين، ويبدأ مسار الزيارة برؤية المسلة المعلقة وهي مسلة الملك رمسيس الثاني أول مسلة معلقة فى العالم، ويستطيع الزائر أن يرى خرطوش الملك أسفل جسم المسلة، والذي يظهر للمرة الأولى منذ آلاف السنين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماع اللجنة العليا لتنظيم فعالية احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني.



واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قام بتحديد موعد افتتاح المتحف المصري الكبير ليكون يوم 3 يوليو المقبل، لافتًا إلى أنه تم عرض سيناريوهات الاحتفالية على الرئيس، ووجه بتشكيل لجنة عليا بشأن استعدادات احتفاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، بعضوية الوزراء المعنيين، ومحافظي القاهرة والجيزة، ومسئولي الجهات المعنية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا الحدث سيكون عالميًا، تتناقله كل وسائل الإعلام، وسيكون هناك حضور لعدد كبير من الملوك والرؤساء، ورؤساء وزراء الدول.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه ستكون هناك استعدادات أمنية ولوجستية على أعلي مستوي، بخلاف الاستعدادات الفنية الخاصة بالاحتفاليات.

ووجه رئيس الوزراء، برفع مستوي الجاهزية والاستعداد لأعلى مستوى في المطارات التي ستستقبل الحضور من ضيوف مصر.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم بالفعل البدء في تطوير مسارات التحرك، والمحاور المحيطة بالمتحف المصري الكبير، مُشيرًا إلى أنه سيتم العمل في الشهور المقبلة على تحسين الصورة البصرية في كل هذه المحاور والمسارات، والتأكد من جودة أعمال تنسيق الموقع، والإضاءة، وغيرها.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الاحتفاليات لن تقتصر على محافظتي القاهرة والجيزة فقط، ولكن ستكون هناك فعاليات في عدد من محافظات الجمهورية، وبالتالي يجب أن تكون هذه المواقع على أعلى مستوى.

وخلال الاجتماع، أشار السفير ياسر شعبان، إلى أنه تم إعداد القوائم الخاصة بالمدعوين من الملوك والرؤساء ورؤساء الوزراء وكبار رؤساء الشركات، وغيرهم من كبار المسئولين.

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير، أن محطات المترو الثلاث التي في محيط المتحف ستكون مُنتهية من السطح قبل الافتتاح، وسيتم خلال أيام المرور على الطريق الدائري بهدف تطوير أي منطقة، ومحطات الأتوبيس الترددي ستكون أيضا منتهية فى معظمها أو على الأقل من الخارج.

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