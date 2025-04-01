تفاصيل طرح بنك التعمير والإسكان 261 ألف شقة بالمدن الجديدة

يخطط بنك التعمير والإسكان لطرح نحو 261253 شقة بالمدن الجديدة خلال الفترة القريبة القادمة، ضمن خريطة طرح وزارة الإسكان 400 ألف شقة للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل.

ويطرح البنك 35088 وحدة سكنية في 15 أبريل الجاري و59510 وحدات سكنية في 15 يوليو المقبل والإعلان عن طرح 59687 وحدة سكنية في 15 /10 /2025، و58312 وحدة سكنية في 15 /1 /2026، و48656 وحدة سكنية في 15 /4 /2026، ليشمل الطرح مختلف فئات المجتمع المصري.

ويتضمن الطرح الإسكان الخاص بمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل وأيضًا فوق المتوسط والفاخر، بأسعار ستتراوح ما بين 10 آلاف جنيه وحتى 35 ألف جنيه للمتر المسطح وذلك طبقًا لطبيعة الإسكان ومستوى التشطيب والموقع الخاص بالمشروع.

وأعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل أكبر طرح للوحدات السكنية بإجمالي ما يقرب من 400 ألف وحدة سكنية جديدة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن ذلك يُعد خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية الدولة في توفير السكن الملائم والمناسب لكل المواطنين.

وأشار شريف الشربيني إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود وزارة الإسكان المستمرة لتلبية احتياجات المواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية، وهو جزء من خطة شاملة لتوفير مسكن مناسب وآمن لكل أسرة مصرية، وهذه الوحدات السكنية تأتي في وقت بالغ الأهمية، مؤكدًا السعي لتحسين مستويات المعيشة لمختلف المواطنين، قائلا"نحن بصدد طرح هذه الوحدات في عدد من المدن الجديدة والمحافظات على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على أهمية توفير مختلف الخدمات الأساسية والمرافق الضرورية من مياه وكهرباء وصرف صحي وغيرها، لضمان حياة كريمة للمواطنين".

وأكد الشربيني، أن هذا الطرح يتسم بأعلى معايير الجودة، حيث يتم تنفيذ الوحدات السكنية وفقًا لأحدث التصميمات الهندسية والتقنيات الحديثة، موضحًا أنه سيتم طرح نحو 115 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحوري محدودي ومتوسطي الدخل، في عدد من المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية وذلك من خلال "صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري"، حيث سيتم الإعلان عن طرح الوحدات في ١٥ أبريل المقبل وبدء شراء كراسات الشروط للإسكان المتوسط أولًا اعتبارا من ١٥ مايو، والإسكان لمحدودي الدخل اعتبارا من ١ يوليو المقبل.

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