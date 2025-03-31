خريطة سقوط الأمطار الرعدية ثاني أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة قد تكون رعدية على سلاسل البحر الأحمر ووسط سيناء على فترات متقطعة.

ويكون هناك فرصة ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب الوجه البحرى.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء بالتزامن مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا



ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد وعلى السواحل الشرقية



كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 16



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة الصغرى:20

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