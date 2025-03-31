انتصار: بحب الأدوار اللي بطلع فيها من السرير على اللوكيشن (فيديو)

قالت الفنانة انتصار:"بناءً على رأي مخرجة مسلسل 80 باكو، أتمرنت في كوافير مماثل للدور اللي جسدته والمكان اللي كان في العمل الدرامي".

تعلمت استعمال مكواة الشعر في مسلسل 80 باكو

وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "اليوم":"فيه حاجات بالكوافير مكنتش باعرف أعملها زي استخدام مكواة الشعر، وقعدت اتعلمت شوية قبل تصوير مسلسل 80 باكو".

مصطلحات غريبة في إش إش

وتابعت:"مكنش فيه مصطلحات غريبة في الكوافير خلال أداء دوري في مسلسل 80 باكو، عكس دوري في مسلسل إش إش كان فيه حاجات ولهجات ومفردات مختلفة وغريبة".

رغبة انتصار في الأعمال الفنية

ولفتت انتصار:" أنا بحب الأدوار اللي بطلع فيها من السرير على اللوكيشن، دور سهل من غير مكياج وباروكة ولا أي حاجة، أبقى لابسة الجلابية ومركزة في الدور بس بدلا ما نروح قبلها بساعتين ونقعد يتعملنا ميك آب وخلافه".

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