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رياضة

أتلتيكو مدريد يفقد نجمه في مواجهة برشلونة بكأس ملك إسبانيا

أتلتيكو مدريد وبرشلونة،
أتلتيكو مدريد وبرشلونة، فيتو

 أجرى فريق أتلتيكو مدريد اليوم الإثنين، مرانًا، استعدادًا لمواجهته المرتقبة أمام برشلونة، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب (رياض إير ميتروبوليتانو) في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

 

جاهزية ثلاثي أتلتيكو مدريد لمباراة برشلونة 

 وشهد المران الذي أقيم على ملاعب المدينة الرياضية للأتلتي، مشاركة جميع اللاعبين بمن فيهم المدافع الدولي روبن لو نورماند، الذي لم يكمل مباراة إسبانيول (1-1) السبت الماضي في الجولة الـ29 لليجا، بسبب كدمة في الرأس.

وأظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب عدم وجود أي "إصابة خطيرة"، ليشارك في مران اليوم بشكل طبيعي.

 

أنخيل كوريا يغيب عن أتلتيكو مدريد أمام برشلونة 

ووفقا لمعطيات "الروخيبلانكوس"، سيكون الغائب الوحيد أمام البلاوجرانا هو الأرجنتيني أنخيل كوريا، المعاقب بالإيقاف لخمس مباريات بسبب ألفاظ خارجة للحكم كوادرا فيرنانديز خلال مباراة خيتافي في الجولة الـ27.

وقد تشهد قائمة مباراة برشلونة عودة القائد كوكي ريسوركسيون، الغائب عن الفريق في آخر 8 مباريات بسبب الإصابة.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب (لويس كومبانيس الأوليمبي) قد انتهت بالتعادل (4-4).

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