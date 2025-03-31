بالأسماء، إصابة شخصين في سقوط عمود إنارة على موتوسيكل بالمنصورة

أصيب شخصين في مدينة المنصورة بشارع الجيش أمام مديرية التموين إثر سقوط عمود إنارة على موتوسيكل.

انتقلت قوة أمنية من قسم ثان المنصورة ورجال الجهاز التنفيذي من رئاسة حي شرق المنصورة.

وتبين إصابة السيد م ر م ” 51 سنة، ميت عزون، مندوب شرطة، مصاب بكدمة بالرأس وجرح قطعي بالحاجب اليمين 3 س،و حسن ن ع م "، 51 سنة برق العز،غفير نظامى، مصاب بكدمات بضلوع الصدر، اشتباه نزيف بالبطن».



وتم نقلهم إلى مستشفى المنصورة العام التخصصي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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