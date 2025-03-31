السيسى يلبي طلب ابنة الشهيد أحمد حبيب ويصافحها شخصيا (فيديو)

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تهنئة أبناء وأسر الشهداء بعيد الفطر المبارك، وأثناء الزيارة التي نظمتها إدارة الشئون المعنوية اليوم، طلبت ابنة الشهيد البطل أحمد حبيب خلال فيديو بثته إدارة الشئون المعنوية مقابلة الرئيس ومصافحته، وهو الأمر الذي استجاب له الرئيس.





يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، أدى صلاة العيد بصحبة أبناء الشهداء، ومشاركتهم الإفطار، كما قام بتوزيع الهدايا عليهم.





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