بالأسماء، مصرع وإصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق الكريمات الصحراوي

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون إثر انقلاب سيارة أعلى طريق الكريمات الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

حادث طريق الكريمات الصحراوى

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الكريمات الصحراوي بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

حادث طريق الكريمات الصحراوى اليوم

وبالفحص تبين انقلاب سيارة بطريق الكريمات الصحراوي مما أسفر عن مصرع محمد صابر حسن حمودة، 15 عاما، وإصابة كل من: ياسمين محمد حسن حمودة، 29 عاما، بكدمات متفرقة، ومحمد رجب كمال بدر، عامان، بجروح وكدمات، وهويدا محمد حسن حمودة، 30 عاما، باشتباه كسر في الفخذ الأيمن، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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