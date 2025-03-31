الأهلي يخوض مواجهة صعبة أمام الهلال السوداني.. الأحمر في مهمة أفريقية بعد أزمة القمة 130.. وكولر يعترف بصعوبة اللقاء

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة صعبة أمام نظيره الهلال السوداني، مساء غد الثلاثاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني على ملعب القاهرة الدولي، لن تكون سهلة بحال من الأحوال، خاصة أنها تأتي بعد الأزمة الكبيرة التي عاشها الفريق وجماهيره، على خلفية الانسحاب أمام الزمالك في مباراة القمة 130، وما تبعها من صدامات قوية مع رابطة الأندية واتحاد الكرة، وتقديم شكوى أمام اللجنة الأولمبية المصرية، التي جاء قرارها مؤيدا لقرارات رابطة الأندية، وهو ما أثار غضب جماهير الفريق الأحمر فقامت بصب غضبها على مجلس محمود الخطيب واتهمته بالضعف وتسرعه في إدارة أزمة مباراة القمة.

في المقابل، فإن فريق الهلال السوداني تطور مستواه بشكل ملحوظ، ويقدم عروضا طيبة في نسخة الموسم الحالي من دوري أبطال أفريقيا، تحت قيادة مدربه المخضرم الكونغولي فلوران إيبينجي، الذي نجح منذ توليه المهمة في وضع الهلال في مصاف الكبار داخل القارة السمراء.

مؤتمر كولر لمباراة الهلال، فيتو

كولر يعترف بصعوبة مواجهة الهلال

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، مؤتمر صحفيا اليوم الإثنين للحديث عن مباراة الغد أمام الهلال السوداني

وخلال المؤتمر أكد كولر، أن الأهلي سوف يبذل أقصى ما لديه خلال مباراة الهلال السوداني.. مشددا على أنه يعلم جيدا أنها سوف تكون مباراة صعبة والمنافس يلعب بشكل جيد خصوصا خارج أرضه، وسوف نلعب من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي.

لدينا حماس كبير لتخطي عقبة الهلال

وأضاف: استعددنا للمباراة بشكل جيد ومنحنا اللاعبين راحة مناسبة ومع عودة الدوليين وخوض مباراة ودية قمنا بتجديد الشغف لدى الجميع ولدينا حماس كبير قبل المباراة.

وأشار إلى أنه لا مجال للمقارنة بين مباراة الغد والمباراة الأخيرة بين الفريقين في البطولة، وأن هناك أكثر من لاعب قد رحل عن المنافس وكذلك الجهاز الفني وهو ما يجعل المباراة القادمة مختلفة تمامًا.

وشدد كولر على أن كل اللاعبين في الفريق لديهم نفس الأهمية ومسئولون عن العمل من أجل الفوز ولا يمكن تحديد لاعب بعينه، وأن هناك أكثر من لاعب يمكنه الظهور بشكل مميز والمساهمة في تحقيق الفوز.

محمد الشناوي يتحدث عن مواجهة الهلال السوداني، فيتو

محمد الشناوي: درسنا الهلال بشكل جيد

أكد محمد الشناوي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن مواجهة الهلال السوداني غدا في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا سوف تكون صعبة.

وتابع خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: الهلال فريق قوي وقد شاهدنا مبارياتهم ودرسناه بشكل جيد، ولديهم عناصر مميزة للغاية، وهو ما يزيد من صعوبة اللقاء.

وأضاف: نحن جاهزون بقوة لخوض المباراة وقد استعدينا بشكل مناسب ولدينا حالة من التركيز الشديد.

وأشار إلى أن تركيز اللاعبين منصب فقط على الأداء بكل قوة وأن الفريق يسير بشكل جيد والأهلي لديه دوافع الفوز بكل البطولات.

جمهور الأهلي رقم واحد

واختتم: جمهور الأهلي هو رقم 1 والذي يمنح الدوافع والحافز ونحن كلاعبين نسعد بتواجدهم ونتمنى أن نسعدهم بالفوز في القاهرة وفي موريتانيا والتأهل إلى نصف النهائي.

فلوران إيبينجي مدرب الهلال السوداني

، فيتو

مدرب الهلال: الأهلي الأقرب للتتويج بدوري أبطال إفريقيا

أكد الكونغولي فلوران إيبينجي مدرب الهلال السوداني، أن مواجهة الأهلي، المقرر لها غدا الثلاثاء، فى إستاد القاهرة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ستكون صعبة.

وقال إيبينجي في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "الأهلي حامل لقب البطولة والمرشح الأبرز لها، وستكون مواجهته في منتهى القوة".

وأضاف: "نلعب خارج أرضنا، ولكن هدفنا دون شك تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الإياب التي ستقام بعد أسبوع في موريتانيا".

موريتانيا بدلا من ليبيا

وأوضح: "اسم الأهلي ليس في حاجة إلى مقدمات، فهو الفريق الأبرز في أفريقيا، ولا أفهم سر رفض الكاف، خوض مباراة الإياب في ليبيا بدلا من موريتانيا".

وتابع: "نستعد بشكل جيد للمباراة، وهدفنا الخروج بنتيجة إيجابية، وطالبت لاعبينا بالاستمتاع بتلك المواجهة".

الأهلي والهلال السوداني، فيتو

الطيب بن زيتون: سنواجه الأهلي بكل قوة

من جانبه، قال الطيب بن زيتون لاعب الهلال السوداني، إن مواجهة الأهلي ستكون صعبة، ولكنهم يسعون لتحقيق نتيجة إيجابية لإسعاد جماهيرهم الكبيرة.

وأضاف بن زيتون "سنخوض المباراة بمنتهى القوة، وهناك مواجهة أخرى في موريتانيا بعد أسبوع".

قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق لمباراة الهلال السوداني المقرر لها غدا الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء

الدفاع: محمد هاني - عمر كمال عبد الواحد - أكرم توفيق - أشرف داري - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - مصطفى العش - يحيى عطية الله - كريم الدبيس.

الوسط: مروان عطية - أحمد رضا - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - عمرو السولية - كريم نيدفيد - إمام عاشور - أشرف بن شرقي - محمد عبدالله.

الهجوم: وسام أبوعلي - جراديشار.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة الهلال السوداني

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة الهلال السوداني غدا الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني وأشرف داري ورامي ربيعة ويحيى عطية الله.

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق.

الهجوم: أشرف بن شرقي وحسين الشحات ووسام أبو علي.

الأهلي يختتم الليلة تحضيراته لمواجهة الهلال

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة الهلال السوداني غدا في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراتي الأهلي أمام الهلال السوداني

ويلتقي النادي الأهلي في مباراة الذهاب مع فريق الهلال مساء غد الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الإياب يوم 8 من ذات الشهر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

وتنقل مباراة الذهاب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

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