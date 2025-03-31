موعد مباراة صن داونز ضد الترجي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

يحل فريق الترجي التونسي ضيفا على نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، غدا الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا.

موعد مباراة صن داونز ضد الترجي والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة صن داونز ضد الترجي في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قنوات بي إن سبورتس المالك الحصري لنقل مباريات دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المنتظر أن تقام مباراة العودة في ملعب حمادي العقربي برادس، يوم الثامن من أبريل المقبل.

ويقود تدريب فريق الترجي، المدرب ماهر الكنزاري والذي سيخوض أول مواجهة له بعد توليه المهمة خلفا للمدرب الروماني ريجيكامب، بينما يتولى تدريب صن داونز، المدرب البرتغالي ميجيل كاردوزو مدرب الترجي السابق.

منافس الترجي أو صن داونز في نصف النهائي

وينتظر الفائز من مباراتي الترجي أمام صن داونز، مواجهة المنتصر من مواجهتي الأهلي ضد الهلال السوداني، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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