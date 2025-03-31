تشييع جثمان العميد محمد صلاح أبو كريشة سكرتير عام محافظة الدقهلية بالمنيا

شيع أهالي قرية بني عمران، بمركز دير مواس التابعة لمحافظة المنيا، جثمان العميد محمد صلاح أبو كريشة، سكرتير عام محافظة الدقهلية الذي وافته المنية أثناء أدائه صلاة عيد الفطر نتيجة أزمة قلبية، وذلك في مسجد النصر بمدينة المنصورة.

ووسط إجراءات أمنية شعبية مشددة تم نقل جثمانه من محافظة الدقهلية إلى مسقط رأسه في قرية بني عمران، بمركز دير مواس جنوب محافظة المنيا.

وكان العميد أبو كريشة قد شغل عدة مناصب مهمة في ديوان محافظة المنيا، حيث بدأ عمله كمدير لأمن ديوان المحافظة.

وتولى رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، قبل أن يصبح سكرتيرًا عامًا مساعدًا، ثم سكرتيرًا عامًا لمحافظة الدقهلية.

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