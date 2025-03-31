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رياضة

الكرة الطائرة، بعثة سيدات الزمالك تصل نيجيريا للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك

 وصلت بعثة الفريق الأول  لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" إلى نيجيريا، استعدادًا للمشاركة في بطولة أفريقيا للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من  1 إلى 14 أبريل المقبل.

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كل من: "مريم متولي، وميلكا لوبيسكا دا سيلفا، ونورا عزمي، وداليا المرشدي، وشروق فؤاد، وأيسل نديم، وندى مرجان، وسابين عابد، وهنا المصري، ونهي عادل، وتقي مدحت، وبسنت محمد".

 

نيرة الأحمر رئيس بعثة الزمالك 

وتتولى نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مهمة رئاسة بعثة الفريق في نيجيريا.

 

الجهاز الفني لسيدات طائرة الزمالك 

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديرًا فنيًا، وأشرف عبدالعال مدربًا مساعدًا، إكرامي هيكل مدربًا، وبلال وتوت مخططًا للأحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللًا للأداء، وسمية ناجح أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديرًا إداريًا".

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