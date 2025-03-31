الإثنين 31 مارس 2025
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محافظات

رئيس جامعة المنصورة ينعي السكرتير العام لمحافظة الدقهلية

وفاة السكرتير العام
وفاة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية في مسجد النصر، فيتو

 نعى الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وجميع أسرة منسوبي الجامعة، ببالغ الحزن والأسى،  اللواء محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام للمحافظة، الذي وافته المنية صباح اليوم داخل مستشفى المنصورة الدولي، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال أدائه صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد النصر في المنصورة. 

وأعرب رئيس جامعة المنصورة عن خالص تعازيه للواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ولكافة قيادات المحافظة ومنسوبي ديوان عام المحافظة، ولأسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.


ووصلت زوجة ونجل اللواء محمد صلاح السكرتير العام بمحافظة الدقهلية في حالة انهيار وصدمة مستشفى المنصورة الدولي بعد تلقيها خبر سقوط زوجها داخل مسجد النصر عقب صلاة عيد الفطر.

وتوفى اللواء محمد صلاح السكرتير العام بمحافظة الدقهلية بعد فشل محاولات إسعافه داخل مستشفى المنصورة الدولي.

 

 

ونعي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام للمحافظة، الذي وافته المنية صباح اليوم داخل مستشفى المنصورة الدولي، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال أدائه صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد النصر في المنصورة.

وقرر اللواء طارق مرزوق، إلغاء برنامج احتفالات المحافظة بعيد الفطر المبارك، حدادًا على الفقيد الراحل السكرتير العام للمحافظة، مؤكدًا أن الفقيد كان نموذجًا يحتذى به في التفاني والإخلاص في العمل وخدمة الوطن.

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