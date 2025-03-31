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محافظات

محافظ سوهاج يستقبل المهنئين بعيد الفطر

محافظ سوهاج يستقبل
محافظ سوهاج يستقبل المهنئين بعيد الفطر

استقبل اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، بديوان عام المحافظة، المهنئين من أبناء سوهاج، الذين توافدوا لتقديم التهنئة بمناسبة "عيد الفطر المبارك "، من مختلف الطوائف والقطاعات وممثلي المجتمع السوهاجى، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة.

واستقبل المحافظ عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والصحفيين، والإعلاميين، والتنفيذيين من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وممثلي الأحزاب السياسية، والحركات الشبابية، والمرأة، والشخصيات العامة، وأهالي سوهاج في جو يسوده الحب، والمودة، وبهجة العيد.

وقدم "سراج" التهنئة لأبناء وأهالي سوهاج، بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيًا أن يديم الله على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يعيد علينا تلك الأيام بالخير واليمن والبركات.

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اعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأحزاب السياسية الخير واليمن والبركات الدين الاسلامي والمسيحي

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