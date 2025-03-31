الإثنين 31 مارس 2025
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خطوات الاستعلام أون لاين عن فاتورة كهرباء شهر مارس

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء
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يبحث عدد كبير من المواطنين مع بداية كل شهر ميلادي، عن خطوات معرفة فاتورة الاستهلاك الشهري للكهرباء قبل وصول محصل الشركات، وذلك في ظل تحذيرات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من تأخر دفع الفواتير لأكثر من أسبوعين، خاصة أن التأخر في دفع الفواتير لأكثر من 30 يومًا سيؤدي إلى تطبيق الغرامة الفورية على التأخر في دفع الفواتير المقررة بـ7%.

 

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مارس 

 وأعلنتالشركة القابضة لكهرباء مصر خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أون لاين بالاسم فقط من خلال الدخول مع الموقع الإلكتروني للشركة واتباع الخطوات.

 

وتقدم «فيتو» لقرائها خطوات معرفة قيمة الفاتورة الشهرية لشهر مارس من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر.
  • اختيار قسم الخدمات.
  • الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.
  • كتابة البيانات الخاصة بالمواطن للتأكد منها وهي الاسم والرقم القومي والمحافظة التابع لها ورقم العداد المكون من 10 أرقام.
  • الضغط على كلمة استعلام.

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