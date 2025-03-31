بدء تصوير الموسم الثاني من مسلسل Paradise

أعلنت شبكة قنوات hulu، رسميا عن بدء تصوير الموسم الثاني من مسلسلها الناجح Paradise.

وأوضحت شبكة هولو، أن الموسم الثاني من مسلسل Paradise، سيُعرض خلال العام 2026.

تفاصيل مسلسل Paradise

وأعلنت شبكة هولو مؤخرا، عن تجديد مسلسل Paradise، لموسم ثاني، بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول، والذي أصبح من أفضل المسلسلات الأصلية على الشبكة.

وعرضت شبكة قنوات "هولو"، الموسم الأول من مسلسل Paradise، في يناير 2025، بمعدل حلقة واحدة أسبوعيًا.

مسلسل Paradise، بطولة الممثل الأسمر ستيرلينج براون، الذي يلعب دور عميل في الخدمة السرية، يُكوّن علاقة وطيدة مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية على مدى سنوات طويلة، وفي أحد الأيام، يُعثر على الرئيس ميتًا في غرفته، ويصبح براون المشتبه به الأول بسبب علاقته المتوترة بالرئيس وقربه من التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.