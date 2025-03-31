الإثنين 31 مارس 2025
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ثقافة وفنون

بدء تصوير الموسم الثاني من مسلسل Paradise

Paradise، فيتو
Paradise، فيتو

أعلنت شبكة قنوات hulu، رسميا عن بدء تصوير الموسم الثاني من مسلسلها الناجح Paradise.

وأوضحت شبكة هولو، أن الموسم الثاني من مسلسل Paradise، سيُعرض خلال العام 2026.

تفاصيل مسلسل Paradise

وأعلنت شبكة هولو مؤخرا، عن تجديد مسلسل Paradise، لموسم ثاني، بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول، والذي أصبح من أفضل المسلسلات الأصلية على الشبكة.

وعرضت شبكة قنوات "هولو"، الموسم الأول من مسلسل Paradise، في يناير 2025، بمعدل حلقة واحدة أسبوعيًا.

مسلسل Paradise، بطولة الممثل الأسمر ستيرلينج براون، الذي يلعب دور عميل في الخدمة السرية، يُكوّن علاقة وطيدة مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية على مدى سنوات طويلة، وفي أحد الأيام، يُعثر على الرئيس  ميتًا في غرفته، ويصبح براون المشتبه به الأول بسبب علاقته المتوترة بالرئيس وقربه من التحقيق. 

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Paradise تفاصيل مسلسل Paradise مسلسل Paradise

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