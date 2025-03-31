وكيل الصحة بسوهاج يزور مستشفى أخميم المركزي في أول أيام العيد

أجرى الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، جولة تفقدية ميدانية لمستشفى أخميم المركزي صباح اليوم الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك عقب أداء صلاة العيد رافقه خلالها الدكتور أيمن مكرم وكيل المديرية.

وشملت الجولة المرور على مستشفي أخميم المركزي وتفقد دويدار ومرافقيه أقسام الطوارئ والاستقبال، والعناية والحروق والقسم الداخلي والحضانات واطمأن" دويدار " على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، والأمصال، لضمان تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بكفاءة خلال أجازة العيد.

كما وجه "دويدار " مدير المستشفي بتشغيل قسم العناية المركزة ليقدم خدماته لمواطني المركز وفي سياق متصل أكد دويدار أن غرفة عمليات المديرية تعمل على مدار الساعة، لمتابعة أي مستجدات، والتعامل مع أي طوارئ قد تحدث خلال أيام العيد، مشددًا على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية وتقديم الرعاية الصحية بجودة عالية. وحرص السيد الدكتور وكيل الوزارة علي تهنئة المواطنين المتواجدين لتلقي الخدمة بالمستشفى اثناء تفقد سيادته بالعيد.

كما حرص دويدار علي تقديم التهاني لجميع العاملين بمناسبة العيد، موجهًا الشكر والتقدير لجميع العاملين بالقطاع الصحي، مثمنًا دورهم في خدمة المرضى، خاصة خلال الأعياد والمناسبات، متمنيًا لهم التوفيق في أداء رسالتهم الإنسانية النبيلة.

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