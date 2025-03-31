السيسي يساعد مصابي الشرطة في صعود المسرح خلال تكريمهم باحتفالية عيد الفطر (فيديو)

في لفتة إنسانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد الفطر المبارك، قام بمساعدة مصابي الشرطة في صعود المسرح خلال تكريمهم باحتفالية عيد الفطر.

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الفطر المبارك عددا من أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة.

وجاءت قائمة الشرف كالتالي:

- شهداء القوات المسلحة

مقدم حسام عبد الله عبد الغفار محمد

رقيب أول شريف بهير عبد الجليل عبد العزيز

- شهداء الشرطة

رائد محمود جمال فريد محمود

أمين شرطة أحمد عزت على محمود

- المصابون من القوات المسلحة

رائد أحمد حسين عبد الوهاب مصطفى

نقيب بدر محمد بدر عكارة

- المصابون من الشرطة

نقيب حسام الدين محمود عبد التواب

نقيب مصطفى محمد سعيد مصطفى

وحضر الرئيس السيسي احتفالية عيد الفطر التي نُظمت بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة وعدد من مصابي القوات المسلحة والشرطة، حيث استُهلت الاحتفالية بعرض فيلم تسجيلي بعنوان "ذكريات العيد"، تلاه تقديم كورال أطفال دار الأوبرا المصرية أغاني العيد، كما شهدت الاحتفالية فقرات فنية متنوعة من عدد من الفنانين.

وكرم الرئيس خلال الاحتفالية عددا من أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، وحرص على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال وأبناء الشهداء في منطقة الألعاب المفتوحة ومشاركتهم الفرحة بقدوم عيد الفطر.

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