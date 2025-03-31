الإثنين 31 مارس 2025
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أخبار مصر

المتعافون من الإدمان يحتفلون بعيد الفطر في مراكز العزيمة

صندوق مكافحة الإدمان،فيتو
صندوق مكافحة الإدمان،فيتو
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حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على توفير أوجه الرعاية للمتعافين من الإدمان  بمراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة  للصندوق خلال عيد الفطر المبارك 2025  وخلق جو أسرى لمن يتم حجزهم كحماية فى الأعياد والمناسبات كونها من الأوقات عالية الخطورة للانتكاسة، وكذلك للمرضى الذين ما زالوا يتلقون العلاج  داخل المراكز ويتوافق خروجهم خلال أيام العيد، حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير فى العودة للإدمان.

وتتضمن المراكز العلاجية "صالات جيم وورش تدريب لتعليم المتعافين على المهن الحرفية التي يحتاجها سوق العمل، ومكتبات وقاعات تدريب، أنشطة رياضية، وتنس طاولة، بلياردو، قاعات كمبيوتر، وأنشطة فنية"، كما تم تخصيص ساحات داخل مراكز العزيمة لأداء صلاة عيد الفطر  المبارك من خلال أئمة من الأوقاف.

 

ويواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فى استمرار عمل الخط الساخن  رقم  "16023"  لعلاج الإدمان  خلال أيام عيد الفطر المبارك  خاصة بعد  إطلاق الصندوق حملة تحت عنوان "حياتك الجديدة محتاجة عزيمة" وتزايد عدد الاتصالات على الخط الساخن لتلقى العلاج الى أكثر من 8  آلاف اتصالا منذ   إطلاق الحملة،حيث تستهدف تسليط الضوء على المراكز العلاجية التابعة للصندوق، ويتم إحالة المرضى لأقرب مركز علاجي من محل اقامتهم تيسيرا عليهم،حيث توفر المراكز كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية

من جانبه أوضح  الدكتور عمرو عثمان  مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أنه يتم تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج الترفيهية  للمتعافين بمراكز العزيمة التابعة للصندوق طوال أيام عيد الفطر  المبارك لخلق جو أسرى لهم، لافتا إلى أن هناك إجراءات وقائية يتخذها الصندوق  تسمى برامج لحماية المتعافين خلال  فترة أيام العيد،خاصة أن هذه الفترة  تعد من الفترات شديدة الخطورة لدى مرضى الإدمان  الذين لم يكتمل تعافيهم بشكل كامل، وأن الكثير من الدراسات والأبحاث تؤكد تزايد التعاطى خلال الأعياد والعطلات الرسمية وأنها أحد العوامل الرئيسية لانتكاسة المتعافين، ونفس الأمر بالنسبة للمتعافين الذين مازالوا يتلقون العلاج  داخل المراكز العلاجية ويتوافق خروجهم مع  يوم الوقفة أو خلال  أيام العيد، حيث يتم  تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير فى العودة للإدمان.

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