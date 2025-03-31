قس يوزع عيدية على الأطفال في أول أيام عيد الفطر بقنا (صور)

وزع القس غبريال هارون، راعي كنيسة العذراء مريم بقرية القلمينا، عيدية على الأطفال بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وذلك بساحة العمدة بقرية القلمينا بمركز الوقف، شمال محافظة قنا.

كما تبادل التهاني بالعيد، والتقاط الصور التذكارية مع أهالي القرية.

وأكد القس غبريال أن روح المحبة والإخاء تسود بين أهالي القرية مسلمين ومسيحيين والجميع يتبادل التهاني في الأعياد والمناسبات المختلفة مضيفا أن هذه العادات تعبر عن مصرنا الجميلة.

وكان الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا قد استقبل عددًا من الأساقفة والمطارنة للتهنئة بعيد الفطر المبارك وسط أجواء احتفالية كبيرة، والدعاء بأن يديم الله على مصرنا الحبيبة الخير والرخاء والسلام.

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