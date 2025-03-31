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خبير أورام: السجائر الإلكترونية والتقليدية تحتوي على نفس المواد المسرطنة

السجائر الإلكترونية،
السجائر الإلكترونية، فيتو

أشار الدكتور أندريه نيفيدوف أخصائي الأورام، إلى أن بخار السجائر الإلكترونية يحتوي على نفس المواد المسرطنة الموجودة في السجائر العادية.

بخار السجائر الإلكترونية يحتوي على نفس المواد المسرطنة الموجودة في السجائر العادية

ويؤكد الخبير أن السجائر الإلكترونية ليست بديلا آمنا للمدخنين.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، يقول: "نعلم أنه عند تدخين السجائر، يطلق ما يقرب من سبعة آلاف مركب مختلف، وقد ثبت أن 70 منها عبارة عن مؤثرات جينية، وعند التدخين الإلكتروني، تنطلق جميع هذه المركبات تقريبا أيضا".

ووفقا له، لا يوجد فرق بين السجائر العادية والإلكترونية من حيث المواد الموجودة في تركيبتها.

ويوضح الخبير كيف تدمر السجائر الإلكترونية الرئتين على المستوى الخلوي.

تعطيل عمل الحويصلات الهوائية وتسبب الالتهاب الرئوي

ووفقا له، تؤدي المواد السامة الموجودة في السجائر الإلكترونية إلى تعطيل عمل الحويصلات الهوائية وتسبب الالتهاب الرئوي. مشيرا إلى أنه عند تسخين مكونات السجائر الإلكترونية تحصل فيها تفاعلات كيميائية حيوية تؤدي إلى تدمير الخلايا.

ويقول: "تصل بكميات كبيرة إلى الحويصلات الهوائية أسيتات فيتامين А المعروفة، الناجمة عن التحلل الحراري للغريسين. تندمج أسيتات فيتامين А بالغشاء الفسفوليبيدي المحيط بها وتزيد من توتره السطحي، ما لا يسمح بالحفاظ على وظيفته المرنة. أي تصبح الحويصلات الهوائية صلبة".

ويشير الخبير إلى أنه بعد ذلك تنشط المناعة الموضعية لذلك يمكن العثور لدى المدخنين على خلايا مليئة بمحتوى دهني، لا يمكنهم تحملها.

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