الإثنين 31 مارس 2025
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محافظات

ركوب الموتوسيكل والحصان أبرز مظاهر احتفال أطفال سوهاج بأول أيام عيد الفطر (فيديو)

ركوب الخيل
ركوب الخيل

قدمت “فيتو “ بثا مباشرا في أول أيام عيد الفطر المبارك بعنوان ”الموتوسيكل بـ 10 والحصان 15 جنيه.. مظاهر احتفال أهالي أولاد يحيى بسوهاج بأول أيام عيد الفطر المبارك”.

وأقبل العشرات من الشباب والأطفال بقرى أولاد يحيى بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج في أول أيام عيد الفطر المبارك، على ركوب الخيل والموتوسيكلات وسط أجواء من الفرحة والبهجة من الأطفال احتفال بالعيد الفطر.

وقال نوح إبراهيم عطا صاحب خيل في تصريحاته خاصة لـ فيتو إن ركوب الخيل بـ 15 جنيها والموتوسيكل بـ 10 جنيهات لمدة 5 دقائق. 
 

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بمحافظة سوهاج اول ايام عيد الفطر المبارك أول أيام عيد الفطر 10 جنيه

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