صلاة عيد الفطر المبارك في إيران بإمامة الخامنئي (فيديو)

أقيمت صلاة عيد الفطر المبارك، صباح اليوم الإثنين، في مصلى الإمام الخميني (رض) في العاصمة طهران، بحضور جموع غفيرة من المواطنين الإيرانيين وإمامة قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي.

مراسم صلاة عيد الفطر بإمامة قائد الثورة الإسلامية في مصلى الامام الخميني (رض) بطهران https://t.co/airYKqwmc6 — قناة العالم (@alalam_ar) March 31, 2025



وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأنه أقيمت صلاة عيد الفطر المبارك، صباح اليوم الإثنين، في مصلى الإمام الخميني (رض) في العاصمة طهران، بحضور جموع غفيرة من المواطنين الإيرانيين وإمامة قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي.

وتوافد أهالي العاصمة منذ ساعات الصباح الباكر إلى مصلى طهران، وتدفق سيل الحشود في الشوارع المحيطة متجهًا نحو ساحة إقامة صلاة عيد الفطر، التي يؤمها قائد الثورة الإسلامية.

وقد فُتحت أبواب المصلى أمام سكان العاصمة منذ فجر اليوم، حيث دخل الصائمون إلى مصلى الإمام الخميني (رض) منذ ساعات مبكرة.

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