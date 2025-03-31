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مسلمو إسبانيا يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك (فيديو)

مسلمو إسبانيا يؤدون
مسلمو إسبانيا يؤدون صلاة عيد الفطر، فيتو

نقل برنامج "سفراء دولة التلاوة"، المذاع على قناة "الناس"، تكبيرات وشعائر صلاة عيد الفطر بإمامة الشيخ أحمد همام القاضي، موفد الأزهر الشريف، في إسبانيا.

وتأتي هذه التغطية ضمن خريطة برامج قناة "الناس" خلال شهر رمضان وعيد الفطر، والتي تشمل 53 برنامجًا متنوعًا، تغطي مجالات الدعوة، الفتوى، تفسير القرآن، شرح السنة، التلاوة، والنقاشات العلمية، إلى جانب نقل الشعائر من المساجد الكبرى داخل مصر وخارجها، في إطار تقديم محتوى ديني وسطي يجمع بين الأصالة والتجديد.

 

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد هنأ الشعب المصري بعيد الفطر قائلًا: “أتقدم بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات إلى الشعب المصري العظيم، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ وطننا الغالي مصر ويجعلها دائمًا وأبدًا في تقدم وازدهار وأمن واستقرار.. كل عام وأنتم بخير، وعيد سعيد للجميع”.

وشهد جامع الأزهر الشريف فجر اليوم الإثنين، توافد جموع المصلين من مختلف أنحاء القاهرة الكبرى، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وسط أجواء روحانية مهيبة، حيث امتلأت ساحات الجامع وأروقته بالمصلين.

 

تكبيرات العيد

وانطلقت تكبيرات العيد من مآذن الجامع، لترددها حناجر الآلاف من المصلين وراء أمام الجامع بعد انتهائهم من أداء صلاة الفجر، الذين ابتهلوا إلى الله تعالى أن يتقبل صيامهم وقيامهم، وأن يعيد عليهم هذه المناسبة السعيدة بالخير واليمن والبركات.

 

حكم صلاة العيد

بدورها أوضحت دار الإفتاء أن صلاة العيد سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويُستحب أداؤها للرجال والنساء، فهي تجمع المسلمين في أجواء من البهجة والتقوى.

وقد ورد عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نُخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيَّض وذوات الخدور، فأما الحيَّض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين" (متفق عليه).

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حكم صلاة العيد تكبيرات العيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شعائر صلاة عيد الفطر جامع الأزهر الشريف اسبانيا

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