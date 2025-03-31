توزيع التمور والحلويات والبلالين على الأطفال بساحة صلاة عيد الفطر بالمنصورة (بث مباشر)

حرص عدد من شاب مدينة المنصورة في الدقهلية، منذ قليل، على توزيع التمور والحلويات والبلالين على الأطفال بساحة صلاة عيد الفطر المبارك.

وتوافد المئات من المواطنين على المساجد والساحات في محافظة الدقهلية، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وسط تعالي تكبيرات العيد.

صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة الدقهلية

وكانت المساجد قد تزينت والساحات فرشت بالكامل لاستقبال المصلين لأداء صلاة العيد وسط حالة من الفرحة والبهجة.

وكان اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية قد أكد أن العيد رسالة حب نتبادلها بيننا جميعًا، مشيرًا إلى أن هذه الملحمة التي نشهدها الليلة وهذا الاصطفاف بين جموع الشعب العظيم بنسيجه الواحد مسلمين ومسيحيين دليل قوة وتآخي، مؤكدًا أن مشهد تلقي التهاني الليلة يجسد الوحدة الوطنية بين جميع المصريين، ويؤكد أن مصر قادرة على تخطي أي تحديات.

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