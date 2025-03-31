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محافظات

حشود المصلين بمسجد المدينة تغلق طريق الإسكندرية مطروح (صور)

حشود المصلين بالعجمي،
حشود المصلين بالعجمي، فيتو

توافدت حشود المصلين على مسجد المدينة الحديد والصلب أكبر مساجد غرب الإسكندرية، مما أدى إلى إغلاق طريق الإسكندرية مطروح لأكثر من كيلو بسبب أعداد المواطنين الذين سيؤدون صلاة عيد الفطر المبارك

وامتلأ المسجد وساحته عن آخرهما وطريق الإسكندرية مطروح بالمصلين، وجرى غلق الطريق وشارع البيطاش الرئيسي لاستيعاب أعداد المصلين والحشود، وسط إجراءات أمنية مشددة.

 ويؤم المصلين الشيخ مصطفى حسين إمام وخطيب المسجد. 

وأنهت مساجد وساحات محافظة الإسكندرية استعدادتها لاستقبال المصلين في عيد الفطر المبارك.

وجرى فرش ساحات الصلاة وتزيينها بالأنوار والفراشة التي تنوعت بين أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي في الساحات الشعبية.

وشهدت ساحات مسجد القائد إبراهيم، لأول مرة منذ سنوات طويلة في صلاة العيد تزيينها بالأضواء المبهجة وأعلام مصر وفرش مصلاها بسجاد وفرش فاخر انتظارًا لجموع المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك. 

 

وتزينت ساحة مسجد المدينة الحديد والصلب أكبر مساجد غرب المحافظة، بالأضواء والشرفات وجرى غلق جزء من طريق الإسكندرية مطروح تمهيدًا لفرشه لاستقبال آلاف المصلين لأداء صلاة العيد.

كما شهدت ساحة سيدي المتولي أرض البديوي تزيينها بصور الرئيس عبد الفتاح السيسي والأنوار والشرفات وعلم مصر.

وكانت مديرية أوقاف الإسكندرية قد أعلنت تخصيص 588 ساحة و339 مسجدًا لصلاة عيد الفطر المبارك.

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صلاة عيدالفطر مسجد المدينة مسجد الحديد والصلب طريق الإسكندرية - مطروح

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