الإثنين 31 مارس 2025
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محافظات

تكبيرات صلاة عيد الفطر المبارك في ساحات ومساجد المنصورة (بث مباشر)

تكبيرات صلاة عيد
تكبيرات صلاة عيد الفطر المبارك، فيتو

توافد العشرات من المواطنين على المساجد والساحات في محافظة  الدقهلية، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وسط تعالي تكبيرات العيد.

صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة الدقهلية

وكانت المساجد قد تزينت والساحات فرشت بالكامل لاستقبال المصلين لأداء صلاة العيد وسط حالة من الفرحة والبهجة. 

وكان اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية قد أكد أن العيد رسالة حب نتبادلها بيننا جميعًا، مشيرًا إلى أن هذه الملحمة التي نشهدها الليلة وهذا الاصطفاف بين جموع الشعب العظيم بنسيجه الواحد مسلمين ومسيحين دليل قوة وتآخي، مؤكدًا أن مشهد تلقي التهاني الليلة يجسد الوحدة الوطنية بين جميع المصريين، ويؤكد أن مصر قادرة على تخطي أي تحديات.

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