ملخص أحداث الحلقة الأخيرة من "الغاوي"، نهاية الخواجة ومكي يعرض الزواج على عائشة بن أحمد

بعد تأخر أكثر من 8 ساعات عن موعدها الأصلي، عرضت شاشات التليفزيون ومنصات البث الرقمي، اليوم الإثنين الحلقة الـ15 والأخيرة من مسلسل “الغاوي” للفنان أحمد مكي الذي يشارك به في الدراما الرمضانية لعام 2025.

مسلسل الغاوي الحلقة الأخيرة

شهدت الحلقة 15 والأخيرة من الغاوي تسليم شمس “مكي” الخواجة “عمرو عبد الجليل” لأعوانه من تجار المخدرات لتصفيته.

كذلك استطاع شمس إنقاذ مسرح صديقه من الحرق على يد الخواجة أثناء العرض المسرحي الخاص برضوان، ولكن شمس أنقذه وقام بضرب رجال الخواجة في اللحظات الأخيرة.

كما استطاع شمس طلب السماح من شقيقته حنان التي تجسد دورها الفنانة ولاء الشريف، حيث ذهب شمس إلى شقيقته حنان وقامت الأخيرة باحتضانه مؤكدة بأنها غفرت له تسببه في وفاة نجلها يونس.

فيما اختتمت الحلقة الأخيرة من مسلسل الغاوي بأغنية جديدة للمغني الشاب أبو يوسف مع عرض زواج من مكي «شمس» لـ «فاطمة» عائشة بن أحمد.

أبطال مسلسل الغاوي

تشمل القائمة الكاملة لأبطال مسلسل الغاوي كوكبة من النجوم في مقدمتهم؛ أحمد مكي وعائشة بن أحمد وأحمد بدير وعمرو عبد الجليل وأحمد كمال.

كما يشارك كل من؛ محمد لطفي كرم جابر وتامر شلتوت وولاء الشريف وهاجر عفيفي ومغني الراب أب يوسف والمغني الشعبي كزبرة.

مسلسل الغاوي من تأليف محمود زهران وطارق الكاشف، إخراج محمد العدل.

مسلسل الكبير أوي

وكان الفنان أحمد مكي قرر الابتعاد عن تقديم جزء جديد من مسلسل الكبير خلال السباق الرمضاني الجاري وقرر تقديم إحدى الشخصيات الدرامية الشعبية في عمل من تأليف هانى سرحان.

وقدم مكي، طوال السنوات الماضية، مسلسل الكبير أوي، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وأصبح علامة مميزة في الدراما المصرية الكوميدية، ويرتبط به العديد من الجمهور في جميع أنحاء الوطن العربي.

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