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رياضة

جوارديولا يتحدث إصابة هالاند القوية

هالاند، فيتو
هالاند، فيتو

علق بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على الإصابة التي تعرض لها لاعبه النرويجي، إيرلينج هالاند، خلال مواجهة بورنموث، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

واضطر الدولي النرويجي لمغادرة الملعب، في الدقيقة 61 من زمن المباراة، التي انتهت بفوز السيتي (2-1)، بعد تعرضه لإصابة على مستوى الكاحل.

 

جوارديولا يتحدث عن هالاند

وخلال مقابلة مع قناة "ITV"، سئل المدرب الإسباني عن طبيعة إصابة هالاند، ليجيب: "لا أعرف بعد.. سنضطر للانتظار، من أجل التعرف على ما يعانيه".

ورصدت عدسات المصورين مهاجم مانشستر سيتي، وهو يغادر الاستاد مستندا على عكازين، مما يشير إلى قوة الإصابة، التي جاءت قبل أسبوع من مواجهة مانشستر يونايتد في الديربي، يوم 6 أبريل المقبل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقبل الديربي، يلعب السيتي مع ضيفه ليستر، الأربعاء المقبل في إطار البريميرليج.

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