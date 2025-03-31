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محافظ الدقهلية يوجه رسالة تهنئة إلى الأهالي بمناسبة عيد الفطر المبارك (فيديو وصور)

الدقهلية تحتفل بعيد
الدقهلية تحتفل بعيد الفطر المبارك وتتبادل التهاني، فيتو

قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية إن العيد رسالة حب نتبادلها بيننا جميعًا، مشيرًا إلى أن هذه الملحمة التي نشهدها الليلة وهذا الاصطفاف بين جموع الشعب العظيم بنسيجه الواحد مسلمين ومسيحيين دليل قوة وتآخي، مؤكدًا أن مشهد تلقي التهاني الليلة يجسد الوحدة الوطنية بين جميع المصريين، ويؤكد أن مصر قادرة على تخطي أي تحديات.

وهنأ محافظ الدقهلية كافة الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة بعيد الفطر المبارك، متمنيا لهم قضاء عيد فطر مبارك، وداعيا المولى عز وجل أن يجعل أيامنا كلها أعيادًا وأن يعيده الله علينا جميعًا بالخير والبركات، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان ودوام الاستقرار، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما بعث محافظ الدقهلية بالتهنئة لشعب الدقهلية بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيًا أن يديم الله سبحانه وتعالى الأيام السعيدة وأن يمنحنا الإخلاص في العمل لأجل رفعة وطننا، وأن تستمر مسيرة البناء والعطاء لتحقيق مزيد من التقدم والرخاء لأجل أبناءنا وأهلنا في كل مكان.

 

جاء ذلك خلال استقبال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مساء أمس، بديوان عام المحافظة، جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك، من الأجهزة التنفيذية ووكلاء الوزارات، ورؤساء قطاعات الخدمات والمرافق، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد.

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